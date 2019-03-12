В "Манчестер Юнайтед" приняли неожиданное решение по самому высокооплачиваемому игроку

Теги манчестер юнайтедалексис санчестрансферы

В "Манчестер Юнайтед" приняли неожиданное решение по самому высокооплачиваемому игроку

"Манчестер Юнайтед" намерен расстаться с чилийским нападающим Алексисом Санчесом, сообщает The Sun.

По сведениям издания, английский клуб хочет отдать футболиста в аренду, так как на него не рассчитывает главный тренер Уле-Гуннар Сульшер. Впрочем, клубу избавиться от Санчеса будет очень непросто, так как его зарплата составляет 29 миллионов евро в год и он является самым высокооплачиваемым игроком "МЮ".

В нынешнем сезоне 30-летний Санчес провел за "МЮ" 23 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с "дьяволами" рассчитан до лета 2022 года.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" не может договориться с основным игроком по новому контракту. | http://soccernews.ru

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