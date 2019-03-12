В "Манчестер Юнайтед" приняли неожиданное решение по самому высокооплачиваемому игроку
"Манчестер Юнайтед" намерен расстаться с чилийским нападающим Алексисом Санчесом, сообщает The Sun.
По сведениям издания, английский клуб хочет отдать футболиста в аренду, так как на него не рассчитывает главный тренер Уле-Гуннар Сульшер. Впрочем, клубу избавиться от Санчеса будет очень непросто, так как его зарплата составляет 29 миллионов евро в год и он является самым высокооплачиваемым игроком "МЮ".
В нынешнем сезоне 30-летний Санчес провел за "МЮ" 23 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с "дьяволами" рассчитан до лета 2022 года.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" не может договориться с основным игроком по новому контракту. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14