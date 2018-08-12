В "Манчестер Юнайтед" приняли решение по Мате и Эррере

"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракты с испанскими полузащитниками Хуаном Матой и Андером Эррерой, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, манкунианцы планируют начать переговоры о пролонгации соглашений хавбеков в ближайшее время. Их нынешние контракты истекают летом 2019 года.

В прошлом сезоне 30-летний Мата провел за "Манчестер Юнайтед" 40 матчей, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. На счету 28-летнего Эрреры 2 мяча и 2 голевых паса в 39 поединках.

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