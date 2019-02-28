В "Манчестер Юнайтед" приняли важное решение по Альбе

Теги манчестер юнайтедхуан мата

В "Манчестер Юнайтед" приняли важное решение по Альбе
"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с испанским полузащитником Хуаном Матой, сообщает The Sun.

По сведениям издания, английский клуб готов платить футболисту зарплату в размере 10 миллионов евро в год. Его нынешнее соглашение с манкунианцами истекает летом 2019 года.

30-летний Мата выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за "дьяволов" 27 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

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