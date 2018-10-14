В "Манчестер Юнайтед" приняли важное решение по Люку Шоу

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В "Манчестер Юнайтед" приняли важное решение по Люку Шоу

"Манчестер Юнайтед" продлит контракт с защитником Люком Шоу, сообщает Express.

По сведениям издания, английский клуб готовит для игрока новое пятилетнее соглашение. Сам футболист также хочет остаться в клубе. Его нынешний контракт истекает летом 2019 года.

В этом сезоне 23-летний Шоу провел за "Манчестер Юнайтед" девять матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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