В "Манчестер Юнайтед" приняли важное решение по Рэшфорду



"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с нападающим Маркусом Рэшфордом, сообщает Mirror.

По сведениям издания, английский клуб обеспокоен интересом к форварду со стороны "Реала" и "Ювентуса" и поэтому готов увеличить ему зарплату до 8,8 миллионов евро в год. Его нынешний контракт истекает летом 2020 года.

21-летний Рэшфорд является воспитанником "Манчестер Юнайтед". За свою карьеру он провел за манкунианцев 149 матчей во всех турнирах, забил 40 мячей и отдал 23 голевых паса.

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