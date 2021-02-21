В "Манчестер Юнайтед" произошла вспышка коронавируса

Теги манчестер юнайтедкоронавирус

В "Манчестер Юнайтед" произошла вспышка коронавируса

Трое специалистов тренерского штаба "Манчестер Юнайтед" заразились коронавирусом, сообщает Mirror.

По сведениям источника, заразившиеся сели на самоизоляцию. Тренировочный центр клуба закрыли для проведения дезинфекции.

Несмотря на это, матч 25-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслом" отменен не будет. Встреча состоится сегодня, 21 февраля, и начнется в 22:00 мск.

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