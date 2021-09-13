В "Манчестер Юнайтед" рассказали об особой диете Криштиану Роналду

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Ли Грант рассказал о рационе питания португальского нападающего Криштиану Роналду.

"Обычно игроки "Манчестер Юнайтед" после ужина могли позволить себе яблочный пирог, пирожное или еще что-то подобное. Но в пятницу никто не прикоснулся к сладкому. Все смотрели на тарелку Роналду. В ней была зерновая крупа киноа, авокадо и пара яиц вкрутую. Криштиану находится в прекрасной форме. У него лучшее тело в команде после меня", - приводит слова Гранта talkSPORT.

Напомним, что 36-летний Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса" в последние дни летнего трансферного окна. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. В первом матче за манкунианцев форвард оформил дубль.

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