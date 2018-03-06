В "Манчестер Юнайтед" рассматривают вариант приобретения трех игроков "Барселоны"

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В "Манчестер Юнайтед" рассматривают вариант приобретения трех игроков "Барселоны"В английском "Манчестер Юнайтед" рассматривают вариант приобретения сразу трех игроков каталонской "Барселоны".

Так, по сведениям The Sun, "красные дьяволы" заинтересованы в услугах защитника Самюэля Умтити, полузащитника Андре Гомеша и голкипера Марка-Андре тер Штегена, который рассматривается в качестве потенциальной замены Давиду Де Хеа.

Напомним, вчера "Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над "Кристал Пэлас". | soccernews.ru

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