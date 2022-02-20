В "Манчестер Юнайтед" сожалеют о трансфере Роналду

Фото: инстаграм Роналду\Автор неизвестен

Руководство "Манчестер Юнайтед" не против расстаться с португальским форвардом Криштиану Роналду, сообщает издание The Mirror.

По информации источника, если "МЮ" не сможет попасть в Лигу чемпионов и Роналду сообщил клубу о своем желании сменить команду, то "Юнайтед" не будет препятствовать его уходу.

Отмечается, что сейчас в клубе понимают, что возвращение Роналду было ошибкой, вызванной как коммерческими факторами, так и решимостью помешать ему присоединиться к "Манчестер Сити".

Соглашение португальца с "МЮ" рассчитано до лета 2023 года.

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