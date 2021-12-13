В "Манчестер Юнайтед" вспышка коронавируса

Фото: инстаграм "МЮ"/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" выступил с официальным заявлением по поводу вспышки коронавируса в команде.

Английский клуб заявил о закрытии тренировочной базы на сутки, чтобы исключить риск дальнейшего распространения инфекции. Люди, которые сдали положительные тесты, изолировались.

"Учитывая отмену тренировок и нарушение нормальной работы команды, а также приоритет здоровья игроков и персонала, клуб обсуждает с Премьер-лигой, безопасно ли проводить матч с "Брентфордом" во вторник.

Поездка команды и персонала в Лондон будет отложена, пока не будет принято решение по итогам этого обсуждения", – сказано в заявлении пресс-службы "красных дьяволов".

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