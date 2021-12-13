В "Манчестер Юнайтед" зафиксирована вспышка коронавируса
Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"
СМИ узнали о нескольких случаях заражения коронавирусом среди игроков и сотрудников "Манчестер Юнайтед".
The Athletic утверждает, что о вспышке COVID-19 в стане "красных дьяволов" стало известно ещё накануне субботнего матча с "Норвичем" (1:0), однако тренерскому штабу удалось набрать футболистов для состава.
Впрочем, следующий поединок "МЮ" против "Брентфорта" во вторник может не состояться.
В "Юнайтед" пока тренируются в бесконтактном режиме, чтобы число заболевших не увеличилось. АПЛ в курсе сложившейся ситуации.
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|Команда
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|Лестер Сити
|27
|50
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18