В "Манчестер Юнайтед" зафиксирована вспышка коронавируса

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

СМИ узнали о нескольких случаях заражения коронавирусом среди игроков и сотрудников "Манчестер Юнайтед".

The Athletic утверждает, что о вспышке COVID-19 в стане "красных дьяволов" стало известно ещё накануне субботнего матча с "Норвичем" (1:0), однако тренерскому штабу удалось набрать футболистов для состава.

Впрочем, следующий поединок "МЮ" против "Брентфорта" во вторник может не состояться.

В "Юнайтед" пока тренируются в бесконтактном режиме, чтобы число заболевших не увеличилось. АПЛ в курсе сложившейся ситуации.

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