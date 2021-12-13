В "Манчестер Юнайтед" зафиксирована вспышка коронавируса

Теги манчестер юнайтедкоронавирус

В "Манчестер Юнайтед" зафиксирована вспышка коронавируса

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

СМИ узнали о нескольких случаях заражения коронавирусом среди игроков и сотрудников "Манчестер Юнайтед".

The Athletic утверждает, что о вспышке COVID-19 в стане "красных дьяволов" стало известно ещё накануне субботнего матча с "Норвичем" (1:0), однако тренерскому штабу удалось набрать футболистов для состава.

Впрочем, следующий поединок "МЮ" против "Брентфорта" во вторник может не состояться.

В "Юнайтед" пока тренируются в бесконтактном режиме, чтобы число заболевших не увеличилось. АПЛ в курсе сложившейся ситуации. 

Не пропустите: Роналду с 2014 года играет с неизлечимой травмой. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Витория может остаться в "Спартаке"

Витория может остаться в "Спартаке"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов