В Манчестере вновь ограбили дом футболиста
Фото: инстаграм Линделефа\Автор неизвестен
Во время матча АПЛ между "Брентфорд" - "Манчестер Юнайтед" (1:3) был ограблен дом защитника "красных дьяволов" Виктора Линделефа.
Жена шведского игрока Майя поделился некоторыми деталями и отметила, что успела вместе с детьми спрятаться до того, как воры проникнут внутрь дома.
"Мы в порядке, с учетом обстоятельств. Но, конечно, это травмировало и очень напугало меня и детей. Сейчас мы в Швеции, проводим время с родными", – написала Майя.
Главный тренер "Юнайтед" Ральф Рангник освободил игрока от матча против "Вест Хэма".
"Он рассказал, что случилось. Травмирующий опыт. Линделеф не хочет оставлять жену и детей. Мы договорились, что сегодня он не будет тренироваться, а завтра не сыграет", – сказал Рангник.
Отметим, что это уже второй подобный инцидент, который произошел с Линделефом - первый был в 2020 году.
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Норвич Сити
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