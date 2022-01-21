В Манчестере вновь ограбили дом футболиста

Фото: инстаграм Линделефа\Автор неизвестен

Во время матча АПЛ между "Брентфорд" - "Манчестер Юнайтед" (1:3) был ограблен дом защитника "красных дьяволов" Виктора Линделефа.

Жена шведского игрока Майя поделился некоторыми деталями и отметила, что успела вместе с детьми спрятаться до того, как воры проникнут внутрь дома.

"Мы в порядке, с учетом обстоятельств. Но, конечно, это травмировало и очень напугало меня и детей. Сейчас мы в Швеции, проводим время с родными", – написала Майя.

Главный тренер "Юнайтед" Ральф Рангник освободил игрока от матча против "Вест Хэма".

"Он рассказал, что случилось. Травмирующий опыт. Линделеф не хочет оставлять жену и детей. Мы договорились, что сегодня он не будет тренироваться, а завтра не сыграет", – сказал Рангник.

Отметим, что это уже второй подобный инцидент, который произошел с Линделефом - первый был в 2020 году.

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