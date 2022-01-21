В Манчестере вновь ограбили дом футболиста

Теги виктор линделефманчестер юнайтед

В Манчестере вновь ограбили дом футболиста

Фото: инстаграм Линделефа\Автор неизвестен

Во время матча АПЛ между "Брентфорд" - "Манчестер Юнайтед" (1:3) был ограблен дом защитника "красных дьяволов" Виктора Линделефа.

Жена шведского игрока Майя поделился некоторыми деталями и отметила, что успела вместе с детьми спрятаться до того, как воры проникнут внутрь дома.

"Мы в порядке, с учетом обстоятельств. Но, конечно, это травмировало и очень напугало меня и детей. Сейчас мы в Швеции, проводим время с родными", – написала Майя.

Главный тренер "Юнайтед" Ральф Рангник освободил игрока от матча против "Вест Хэма".

"Он рассказал, что случилось. Травмирующий опыт. Линделеф не хочет оставлять жену и детей. Мы договорились, что сегодня он не будет тренироваться, а завтра не сыграет", – сказал Рангник.

Отметим, что это уже второй подобный инцидент, который произошел с Линделефом - первый был в 2020 году.

Также не пропустите: Рюдигер хочет заработать 55 миллионов евро по новому контракту с "Челси". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

УЕФА ожидает роста стоимости телевизионных прав Лиги чемпионов с внедрением нового формата

УЕФА ожидает роста стоимости телевизионных прав Лиги чемпионов с внедрением нового формата

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов