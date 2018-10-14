В "Манчетсер Сити" отрицают слухи о попытке подписания Месси

В "Манчестер Сити" отреагировали на слухи о том, что клуб пытался заполучить лидера "Барселоны" Лионеля Месси.

"Мы отрицаем правдивость этих цитат" - заявил один из представителей руководства "Манчестер Сити".

Напомним, что интервью президента "горожан" о попытке подписания Месси опубликовал Goal.com.

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