В Марокко пожизненно дисквалифицировали арбитра, который назначил 4 пенальти в одном матче
Марокканская федерация футбола пожизненно дисквалифицировала арбитра Хишама Тиази, который работал на матче национального чемпионата между "Олимпик Хурибга" и "Юссуфия Беррешид".
В ходе поединка Тиази назначил три пенальти в пользу "Олимпика", а также один - в пользу гостей. Все пенальти были реализованы, победу в матче одержал "Олимпик Хурибга" со счетом 4:1.
|#أولمبيك_خريبكة يحقق فوزا عريضا داخل الميدان على حساب الضيف #يوسفية_برشيد بنتيجة 4-1 "أهداف المواجهة"— Arryadia TV (@arryadiatv) 21 декабря 2019 г.
#البطولة_الإحترافية|الجولة10|#خريبكة pic.twitter.com/8DU0sKSGQ0
После окончания матча на заседании исполкома было принято решение о пожизненном отстранении арбитра из-за грубых ошибок.
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