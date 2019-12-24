В Марокко пожизненно дисквалифицировали арбитра, который назначил 4 пенальти в одном матче

Марокканская федерация футбола пожизненно дисквалифицировала арбитра Хишама Тиази, который работал на матче национального чемпионата между "Олимпик Хурибга" и "Юссуфия Беррешид".

В ходе поединка Тиази назначил три пенальти в пользу "Олимпика", а также один - в пользу гостей. Все пенальти были реализованы, победу в матче одержал "Олимпик Хурибга" со счетом 4:1.

После окончания матча на заседании исполкома было принято решение о пожизненном отстранении арбитра из-за грубых ошибок.

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