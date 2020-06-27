В "Марсель" в случае смены владельца могут вложить 700 миллионов евро

В скором времени у "Марселя" может смениться владелец, утверждает La Provence.

По информации источника, вариант с покупкой провансальского клуба рассматривает бизнесмен Мурад Буджеллаль.

Сообщается, что если сделка состоится, то размер инвестиций в "Марсель" может составить 700 миллионов евро

В досрочно завершённом сезоне Лиги 1 команда финишировала на втором месте.

Не пропустите: "Монако" объявил о первом летнем трансфере. | http://soccernews.ru