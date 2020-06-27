В "Марсель" в случае смены владельца могут вложить 700 миллионов евро

Теги марсель

В "Марсель" в случае смены владельца могут вложить 700 миллионов евро

В скором времени у "Марселя" может смениться владелец, утверждает La Provence.

По информации источника, вариант с покупкой провансальского клуба рассматривает бизнесмен Мурад Буджеллаль.

Сообщается, что если сделка состоится, то размер инвестиций в "Марсель" может составить 700 миллионов евро

В досрочно завершённом сезоне Лиги 1 команда финишировала на втором месте.

Не пропустите: "Монако" объявил о первом летнем трансфере. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 26 июня

Главные новости дня: 26 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов