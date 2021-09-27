В "Марселе" отреагировали на информацию про интерес к Магкееву
Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен
Президент "Марселя" Пабло Лонгория опроверг информацию об интересе клуба к защитнику московского "Локомотива" Станиславу Магкееву.
"Информация об интересе к Магкееву? Это фейк", — приводит слова Лонгории "Спорт-Экспресс".
Напомним, что Магкеев получил тяжелую травму колена и пропустит несколько месяцев.
В нынешнем сезоне 22-летний Магкеев провел за "Локомотив" восемь матчей и не отметился результативными действиями.
Не пропустите: Экс-спартаковец Павленко рассказал о Дзюбе в "Спартаке". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
В "Краснодаре" прокомментировали информацию о нападении сотрудника клуба на болельщицу-инвалида
-
"Барселона" хочет подписать Кавани
-
В "Фейеноорде" оценили шансы выкупить Тиля у "Спартака"
-
Капитаны "Шахтера" и киевского "Динамо" едва не подрались в перерыве матча
-
"Манчестер Сити" теряет Гюндогана
-
Мата может покинуть "Манчестер Юнайтед"
-
"Урал" одержал первую победу в сезоне
-
В "Марселе" отреагировали на информацию про интерес к Магкееву
-
Почеттино назвал причину проблем Месси в ПСЖ
-
1
Гвардиола высказался о возможном участии Месси в матче с "Манчестер Сити"
-
Роналду определился с профессией после завершения карьеры
-
"Бавария" теряет основного защитника
-
Киевское "Динамо" объявило заявку на матч с "Баварией"
-
Экс-игрок "Спартака" Павленко рассказал, почему он не заиграл при Карпине
-
Доннарумма не собирается уходить из ПСЖ
-
1
Широков жестко раскритиковал "Краснодар" за претензии к судейству после матча с "Сочи"
-
Экс-спартаковец Павленко рассказал о Дзюбе в "Спартаке"
-
Экс-хавбек "Спартака" Павленко рассказал о несостоявшемся переходе в "Барселону"
-
Руководитель "Боруссии" высказался о будущем Холанда
-
Ибрагимович не поможет "Милану" в матче с "Атлетико"