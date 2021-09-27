В "Марселе" отреагировали на информацию про интерес к Магкееву

Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен

Президент "Марселя" Пабло Лонгория опроверг информацию об интересе клуба к защитнику московского "Локомотива" Станиславу Магкееву.

"Информация об интересе к Магкееву? Это фейк", — приводит слова Лонгории "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Магкеев получил тяжелую травму колена и пропустит несколько месяцев.

В нынешнем сезоне 22-летний Магкеев провел за "Локомотив" восемь матчей и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: Экс-спартаковец Павленко рассказал о Дзюбе в "Спартаке". | http://soccernews.ru