В "Марселе" рассказали о травме Пайе
Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия рассказал о состоянии здоровья капитана команды Димитри Пайе, который получил травму по ходу финала Лиги Европы против "Атлетико" (0:3).
"Я решил поставить в основу Пайе, так как это один из лучших наших игроков. Даже не в оптимальном состоянии он создал момент для Жермена. Нам не хватало его при "стандартах", ведь "Атлетико", если когда-либо пропускает, то как раз со стандартных положений.
Пайет переживал о том, сможет ли он играть и сможет ли нормально бить по мячу. Он не усугубил травму сегодня - просто не был полностью здоров. В таких матчах иногда приходится идти на риск", - сказал он.
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