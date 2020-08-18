В "Марселе" зафиксированы три случая заражения коронавирусом

Вице-чемпион Франции "Марсель" объявил о трёх случаях заражения коронавирусом в клубе.

Имена инфицированных провансальцы не раскрывают. Также неизвестно, есть ли среди них футболисты.

"Марсель" проинформировал о случившемся Профессиональную футбольную лигу Франции.

Из-за вспышки коронавируса под вопросом проведение матча между командой Андре Виллаш-Боаша и "Сент-Этьеном", который запланирован на 21 августа.

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