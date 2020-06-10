В матчах Кубка Италии отменили дополнительное время

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В матчах Кубка Италии отменили дополнительное время

Регламент проведения Кубка Италии временно изменен. Об этом сообщает football-italia.

В турнире осталось провести ответные матчи полуфинала и финал.

Теперь, в оставшихся встречах не будет дополнительного времени. При необходимости, команды сразу перейдут к серии пенальти.

Командам смогут совершать до пяти замен за матч.

12 июня "Ювентус" сыграет с "Миланом" в Турине. 13 июня "Наполи" встретится с "Интером".

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