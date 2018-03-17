В матчах плей-офф ЧМ-2018 разрешили делать четвёртую замену

Совет ФИФА утвердил возможность проведения четвёртой замены в матчах плей-офф Чемпионата Мира 2018 года.

Согласно правилам, проводить замену можно будет во время дополнительного времени в играх "на вылет".

Напомним, что ранее ФИФА одобрила использование системы видеоповторов на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru