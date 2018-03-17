В матчах плей-офф ЧМ-2018 разрешили делать четвёртую замену
Совет ФИФА утвердил возможность проведения четвёртой замены в матчах плей-офф Чемпионата Мира 2018 года.
Согласно правилам, проводить замену можно будет во время дополнительного времени в играх "на вылет".
Напомним, что ранее ФИФА одобрила использование системы видеоповторов на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Топ-20 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности: часть первая
-
Битва на "Велодроме": "Марсель" принимает "Лион"
-
Мюнхенская коррида: "Бавария" сразится с "Лейпцигом"
-
"Синяя" схватка в Кубке Англии: "Лестер" принимает "Челси"
-
Крепкий орешек из Каталонии: "Реал" попытается взять реванш у "Жироны"
Лента новостей
-
Уткин: "У Лунева темперамент аутиста"
-
"Барселона" - "Атлетик" - 2:0 (обзор)
-
"Барселона" обыгрывает "Атлетик" благодаря голам Месси и Алькасера
-
Месси стал первым футболистом, забивший 25 мячей в девяти сезонах Ла Лиги
-
"Шахтер" разгромил "Мариуполь"
-
Тиаго Силва: "Надеюсь, что Неймар останется в ПСЖ"
-
"Кельн" – "Байер" - 2:0 (обзор)
-
Марокко представил ролик о ЧМ-2026
-
"Байер" проиграл аутсайдеру Бундеслиги и остался на пятом месте
-
"Метц" и "Нант" разошлись миром
-
Месси догнал лидера сезона в Европе по системе "гол+пас"
-
"Челси" побеждал "Лестер" в 12 из последних 15 матчей
-
Ван Гал: "Бавария" не продаст Левандовски"
-
"Милан" – "Кьево" - 3:2, "Кротоне" – "Рома" - 0:2 (обзоры)
-
"Милан" вырвал победу над "Кьево", "Рома" переиграл "Кротоне"
-
Альба отдал восьмой голевой пас в Ла Лиге - больше всех остальных защитников
-
"Интер" заинтересовался форвардом "Шахтера"
-
Дзагоев: "ЦСКА сейчас на подъеме, может и дальше пойдет у нас в Лиге Европы?"
-
"Уиган" – "Саутгемптон" - 0:2 (обзоры)
-
"Аякс" одержал крупную волевую победу над "Спартой"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0