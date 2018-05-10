В матчах с командами "большой пятерки" в текущем розыгрыше Ла Лиги "Реал" набрал 12 из 30 очков

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В матчах с командами "большой пятерки" в текущем розыгрыше Ла Лиги "Реал" набрал 12 из 30 очковВ матчах с командами "большой пятерки"  в текущем розыгрыше Ла Лиги мадридский "Реал" набрал всего 12 из возможных 30-ти очков.

Так, лучшими для "сливочных" стали игры с "Валенсией", в которых им удалось взять 4 зачетных пункта. Три очка королевский клуб получил в поединках с "Севильей", по два балла - в матчах с "Атлетиком" и "Атлетико" и еще одно очко - во встречах с "Барселоной".

Отметим, что "Барселона" в этих играх набрала 22 очка.

Не пропустите: вчера "Реал" уступил "Севилье". | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 35 87
2 Атлетико Мадрид 36 75
3 Реал Мадрид 35 72
4 Валенсия 36 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
7 Хетафе 36 52
8 Севилья 35 51
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 36 46
13 Алавес 36 44
14 Атлетик Бильбао 36 43
15 Эспаньол 36 43
16 Леганес 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 36 29
19 Лас Пальмас 36 22
20 Малага 36 20
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