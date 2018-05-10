В матчах с командами "большой пятерки" в текущем розыгрыше Ла Лиги "Реал" набрал 12 из 30 очков

В матчах с командами "большой пятерки" в текущем розыгрыше Ла Лиги мадридский "Реал" набрал всего 12 из возможных 30-ти очков.

Так, лучшими для "сливочных" стали игры с "Валенсией", в которых им удалось взять 4 зачетных пункта. Три очка королевский клуб получил в поединках с "Севильей", по два балла - в матчах с "Атлетиком" и "Атлетико" и еще одно очко - во встречах с "Барселоной".

Отметим, что "Барселона" в этих играх набрала 22 очка.

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