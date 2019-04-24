В матче "Ахмат" - "Краснодар" победитель не был выявлен
Матч 25-го тура РПЛ "Краснодар" - "Ахмат" закончился результативной ничьей.
В составе грозненцов отличился Андрей Семенов. В краснодарской команды забил Виктор Классон.
"Ахмат" - "Краснодар" - 1:1 (1:0)
Голы: Семенов, 2 - 1:0, Классно, 49 (с пенальти) - 1:1.
"Ахмат": Городов, Роши (Уциев, 73), Семенов, Нижич, Плиев, Мохаммади, Раванелли, Швец, Исмаэл, Иванов, Бериша (Балай, 66).
"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон Масиэл, Игнатьев (Стоцкий, 79), Скопинцев (Уткин, 68).
"Краснодар", набрав 43 балла, занял 3 место в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат", имея в активе 34 очка расположился на 9 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|24
|51
|2
|Локомотив Москва
|25
|46
|3
|Краснодар
|25
|43
|4
|ЦСКА Москва
|24
|41
|5
|Спартак Москва
|24
|39
|6
|Оренбург
|24
|35
|7
|Ростов
|25
|35
|8
|Арсенал Тула
|24
|35
|9
|Ахмат
|25
|34
|10
|Рубин
|24
|30
|11
|Урал
|24
|30
|12
|Динамо Москва
|24
|28
|13
|Крылья Советов
|24
|27
|14
|Уфа
|24
|21
|15
|Анжи
|24
|19
|16
|Енисей Красноярск
|24
|13