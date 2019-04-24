В матче "Ахмат" - "Краснодар" победитель не был выявлен

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В матче "Ахмат" - "Краснодар" победитель не был выявлен

Матч 25-го тура РПЛ "Краснодар" - "Ахмат" закончился результативной ничьей.

В составе грозненцов отличился Андрей Семенов. В краснодарской команды забил Виктор Классон.

"Ахмат" - "Краснодар" - 1:1 (1:0)

Голы: Семенов, 2 - 1:0, Классно, 49 (с пенальти) - 1:1.

"Ахмат": Городов, Роши (Уциев, 73), Семенов, Нижич, Плиев, Мохаммади, Раванелли, Швец, Исмаэл, Иванов, Бериша (Балай, 66).

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон Масиэл, Игнатьев (Стоцкий, 79), Скопинцев (Уткин, 68).

"Краснодар", набрав 43 балла, занял 3 место в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат", имея в активе 34 очка расположился на 9 позиции. 

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