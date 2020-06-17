В матче "Астон Вилла" - "Шеффилд" случился судейский скандал

Игра 28-го тура АПЛ "Астон Вилла" - "Шеффилд" запомнится судейской ошибкой.

В первой половине встречи голкипер "Астон Виллы" Эрьян Нюланд зашел с мячом в ворота, однако главный судья матча Майкл Оливер не засчитал гол. Кроме того, арбитр даже не воспользовался VAR.

Напомним, что поединок между командами завершился безголевой ничьей.

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