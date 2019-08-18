В матче АЗ - "Гронинген" победетель не был выявлен

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В матче АЗ - "Гронинген" победетель не был выявлен

Матч 3-го тура чемпионата Голландии АЗ и "Гронинген" закончился безголевой ничьей (0:0).

АЗ - "Гронинген" - 0:0

АЗ: Бизот, Свенссон, Хатзидиакос, Ауэян (Сугавара, 77), Вейндал, Класи (Крамер, 63), Мидтсье, Копмейнерс, Идрисси, Стенгс, Боаду.

«Гронинген»: Падт, ван Хинтум, Зефейк, Абсалем, Итакура, Хрустич, Шрек, Лундквист (Вармердам, 71), Матусива, Сирхейс (Бенсхоп, 82), Гудмундссон (Эль Ханкури, 64).

АЗ с 7 очками располагается на 2 месте в турнирной таблице чемпионата Голландии. "Гронинген" с 4 баллами на 4 строчке.

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