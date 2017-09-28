В матче без зрителей "Партизан" сразится с киевским "Динамо"

"Партизан" – "Динамо" Киев

Стадион: "Партизан" (Белград)

Начало матча: 22:05

Арбитр: Свейн Моэн (Норвегия)

В рамках второго тура группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" отправится в гости к белградскому "Партизану". Команды представляют квартет "В", где после первого тура лидирует украинский клуб. Подопечные Александра Хацкевича не без нервов, но все же взяли верх над скромным албанским "Шкендербеу". В то время, как действующий чемпион Сербии немного удивил тем, что отобрал на выезде очки у швейцарского "Янг Бойз". Стоит отметить, что традиционно "жаркого" приема гостей из Киева на местном стадионе не будет, потому как поединок, к сожалению, пройдет без зрителей. Дело все в том, что УЕФА наказало "гробарей" и впаяло двухматчевую дисквалификацию в виде пустых трибун на ближайшие две ерокубковые встречи из-за неподобающего поведения сербских фанатов во время квалификационных матчей с черногорской "Будничностью" и грецким "Олимпиакосом".

Еврокубковый квалификационный путь у обеих команд был схожим. Правда, "черно-белые" начали свой путь на один раунд раньше, который успешно прошли, но вот в следующем уже уступили вышеупомянутым грекам. На стадии квалификации плей-офф в групповой этап Лиги Европы белградцы справились с венгерским "Видеотоном". "Динамовцы" же после вылета от "Янг Бойз" прошли португальский "Маритиму".

Что касается дел насущных, то "Партизан" в чемпионате Сербии чередует победы с ничьими. Синусоидное прохождение дистанции не позволяет подопечным Мирослава Джукича выйти из-за спины "Црвены Звезды", которая в турнирной таблице после 10 туров опережает своего главного противника на пять очков. Вице-чемпион Украины номинально во внутреннем первенстве еще не проигрывал, а формально числится только техническое поражение от "Мариуполя" из-за неявки столичного клуба. В крайнем матче киевляне не смогли переиграть ровенский "Верес", предоставив фору в два балла донецкому "Шахтеру".

Интересные факты противостояния "Партизана" и "Динамо":

Ранее пути команд в еврокубках пересекались лишь раз. В первом круге Кубка европейских чемпионов-1976/1977 "Динамо" Валерия Лобановского разгромило "Партизан" Томислава Калоперовича с общим счетом 5:0 (3:0 дома, 2:0 в Белграде).

Статистика "Партизана" в матчах с украинскими клуба не очень утешительна – две победы и одна ничья, при пяти поражениях.

В квалификации Лиги чемпионов УЕФА-2000/2001 динамовцы выбили белградскую "Црвена Звезду" по правилу выездного гола (0:0, 1:1). В целом в четырех матчах с представителями Сербии киевляне ни разу не уступили – две победы и две ничьи.

Ориентировочные составы на игру:

Партизан: Стойкович, Вуличевич, Остоич, Р. Милетич, Г. Милетич, Евтович, Эвертон, Тошич, Янкович, Ожегович, Тавамба

Динамо: Коваль, Вида, Хачериди, Кадар, Пиварич, Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Цыганков, Гонсалес, Мораес

Прогноз на матч "Партизан" – "Динамо":

Несмотря на то, что "Партизан" будет играть дома, все же фаворитом считается киевское "Динамо". Родные стены, хоть и без зрителей, но будут заставлять хозяев идти вперед, а это как раз то, что и нужно "бело-синим".

Букмекеры с определенной осторожностью, но все же отдают предпочтение украинцам, о чем свидетельствует коэффициент 2.0. Выигрыш белградцев оценивается в 3.8.

Богдан Архипенко

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