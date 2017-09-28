В матче без зрителей "Партизан" сразится с киевским "Динамо"
"Партизан" – "Динамо" Киев
Стадион: "Партизан" (Белград)
Начало матча: 22:05
Арбитр: Свейн Моэн (Норвегия)
В рамках второго тура группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" отправится в гости к белградскому "Партизану". Команды представляют квартет "В", где после первого тура лидирует украинский клуб. Подопечные Александра Хацкевича не без нервов, но все же взяли верх над скромным албанским "Шкендербеу". В то время, как действующий чемпион Сербии немного удивил тем, что отобрал на выезде очки у швейцарского "Янг Бойз". Стоит отметить, что традиционно "жаркого" приема гостей из Киева на местном стадионе не будет, потому как поединок, к сожалению, пройдет без зрителей. Дело все в том, что УЕФА наказало "гробарей" и впаяло двухматчевую дисквалификацию в виде пустых трибун на ближайшие две ерокубковые встречи из-за неподобающего поведения сербских фанатов во время квалификационных матчей с черногорской "Будничностью" и грецким "Олимпиакосом".
Еврокубковый квалификационный путь у обеих команд был схожим. Правда, "черно-белые" начали свой путь на один раунд раньше, который успешно прошли, но вот в следующем уже уступили вышеупомянутым грекам. На стадии квалификации плей-офф в групповой этап Лиги Европы белградцы справились с венгерским "Видеотоном". "Динамовцы" же после вылета от "Янг Бойз" прошли португальский "Маритиму".
Что касается дел насущных, то "Партизан" в чемпионате Сербии чередует победы с ничьими. Синусоидное прохождение дистанции не позволяет подопечным Мирослава Джукича выйти из-за спины "Црвены Звезды", которая в турнирной таблице после 10 туров опережает своего главного противника на пять очков. Вице-чемпион Украины номинально во внутреннем первенстве еще не проигрывал, а формально числится только техническое поражение от "Мариуполя" из-за неявки столичного клуба. В крайнем матче киевляне не смогли переиграть ровенский "Верес", предоставив фору в два балла донецкому "Шахтеру".
Интересные факты противостояния "Партизана" и "Динамо":
Ранее пути команд в еврокубках пересекались лишь раз. В первом круге Кубка европейских чемпионов-1976/1977 "Динамо" Валерия Лобановского разгромило "Партизан" Томислава Калоперовича с общим счетом 5:0 (3:0 дома, 2:0 в Белграде).
Статистика "Партизана" в матчах с украинскими клуба не очень утешительна – две победы и одна ничья, при пяти поражениях.
В квалификации Лиги чемпионов УЕФА-2000/2001 динамовцы выбили белградскую "Црвена Звезду" по правилу выездного гола (0:0, 1:1). В целом в четырех матчах с представителями Сербии киевляне ни разу не уступили – две победы и две ничьи.
Ориентировочные составы на игру:
Партизан: Стойкович, Вуличевич, Остоич, Р. Милетич, Г. Милетич, Евтович, Эвертон, Тошич, Янкович, Ожегович, Тавамба
Динамо: Коваль, Вида, Хачериди, Кадар, Пиварич, Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Цыганков, Гонсалес, Мораес
Прогноз на матч "Партизан" – "Динамо":
Несмотря на то, что "Партизан" будет играть дома, все же фаворитом считается киевское "Динамо". Родные стены, хоть и без зрителей, но будут заставлять хозяев идти вперед, а это как раз то, что и нужно "бело-синим".
Букмекеры с определенной осторожностью, но все же отдают предпочтение украинцам, о чем свидетельствует коэффициент 2.0. Выигрыш белградцев оценивается в 3.8.
Богдан Архипенко
Не пропустите! Отчет матча "Атлетико" - "Челси" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Рейтинг заработков агентов в 2017 году: Думитраску - второй , Мендеш - третий, Райола - десятый
-
Лига чемпионов: итоги 2-го тура
-
Вот как выглядит десятка самых высокооплачиваемых игроков АПЛ с учетом вероятного продления контракта Азаром
-
Тяжелый выезд на "Сан Мамес": "Заря" во втором туре гостит в Бильбао у "Атлетика"
-
Белорусский вояж для Арсена Венгера: БАТЭ принимает "Арсенал"
Лента новостей
-
"Бавария" отправила в отставку Анчелотти
-
"Бавария" потерпела самое крупное за последние 16 лет поражение в группе Лиги Чемпионов
-
Леонардо возглавил "Антальяспор"
-
"Интер" включился в борьбу за Горетцку
-
Стала известна заявка сборной Португалии на матчи с Андоррой и Швейцарией
-
"Манчестер Юнайтед" теряет Мартиаля
-
Президент ПСЖ назвал Неймара лучшим игроком в мире
-
Стали известны номинанты на звание игрока недели в Лиге Чемпионов
-
"Бавария" может уволить Анчелотти
-
Моуринью заинтересован в подписании хавбека "Барселоны"
-
Ловчев: "Матчи "Спартака" и ЦСКА показали, куда ушел современный футбол"
-
Рейтинг заработков агентов в 2017 году: Думитраску - второй , Мендеш - третий, Райола - десятый
-
Неймар откроет ночной клуб в Рио-де-Жанейро
-
"Барселона" может перехватить трансферную цель "Реала"
-
Иванович: "Зенит" заслуживает на трофеи в текущем сезоне"
-
Румменигге: "Это была не "Бавария"
-
Лига чемпионов: итоги 2-го тура
-
Неймар: "Такое чувство, что Мбаппе - уже 30 лет"
-
Луис Суарес: "Вальверде доказывает, что он - очень хороший специалист"
-
Газзаев: "Манчестер Юнайтед" унизил российский футбол"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Вильярреал
|1
|3
|2
|Славия Прага
|1
|3
|3
|Маккаби Тель-Авив
|1
|0
|4
|Астана
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|1
|3
|2
|Партизан
|1
|1
|3
|Янг Бойз
|1
|1
|4
|Шкендербеу
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Брага
|1
|3
|2
|Лудогорец
|1
|1
|3
|Истанбул ББ
|1
|1
|4
|Хоффенхайм
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Милан
|1
|3
|2
|АЕК
|1
|3
|3
|Риека
|1
|0
|4
|Аустрия Вена
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Аталанта
|1
|3
|2
|Лион
|1
|1
|3
|Аполлон
|1
|1
|4
|Эвертон
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Копенгаген
|1
|1
|2
|Локомотив Москва
|1
|1
|3
|Шериф
|1
|1
|4
|Злин
|1
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Стяуа Бухарест
|1
|3
|2
|Хапоэль Беэр-Шева
|1
|3
|3
|Лугано
|1
|0
|4
|Виктория Плзень
|1
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|1
|3
|2
|БАТЭ
|1
|1
|3
|Црвена Звезда
|1
|1
|4
|Кельн
|1
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Марсель
|1
|3
|2
|Зальцбург
|1
|1
|3
|Витория Гимарайнш
|1
|1
|4
|Коньяспор
|1
|0
|Группа J
|М
|О
|1
|Эстерсунд ФК
|1
|3
|2
|Атлетик Бильбао
|1
|1
|3
|Герта
|1
|1
|4
|Заря Луганск
|1
|0
|Группа K
|М
|О
|1
|Ницца
|1
|3
|2
|Лацио
|1
|3
|3
|Витесс
|1
|0
|4
|Зульте-Варегем
|1
|0
|Группа L
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|1
|3
|2
|Реал Сосьедад
|1
|3
|3
|Русенборг
|1
|0
|4
|Вардар
|1
|0