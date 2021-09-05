В матче Бразилия - Аргентина произошел крупный скандал с участием полиции

Фото: кадр из трансляции матча Бразилия - Аргентина

Сотрудники бразильской полиции вышли на поле во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины, сообщает ESPN.

По сведениям источника, полицейские намеревались задержать четверых представителей аргентинской сборной за нарушение правил карантина. После этого на поле возникла потасовка, а затем игроки гостей ушли в раздевалку. Матч был прерван на 6-й минуте.

Подозреваемыми в нарушении карантина являются вратарь Эмилиано Мартинес, защитник Кристиан Ромеро, а также полузащитники Джованни Ло Челсо и Эмилиано Буэндиа. Все они прибыли из Англии и не прошли двухнедельный карантин.

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