В матче чемпионата Беларуси "Рух" и "Смолевичи" не выявили победителя

"Рух" и "Смолевичи" разошлись миром в матче 9-го тура чемпионата Беларуси. В составе гостей вышли россияне Муталип Алибеков и Константин Котов.

"Рух" - "Смолевичи" - 0:0

"Рух": Нечаев, Рахманов, Колпачук, Тихоновский, Андроник (Садовский, 75), Мигунов, Седько (Богомольский, 70), Гречихо, Концевой (Никифоренко, 88), Чиж, Диалло.

"Смолевичи": Гомелько, Жевнеров, Алибеков, Василенок, Котов, Барсуков, Бутаревич, Макаров (Щегрикович, 90+1), Мухамедов (Александрович, 76), По, Верас (Вакулич, 60).

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