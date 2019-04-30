В матче чемпионата Болгарии для жребия использовали пасхальные яйца

Ивайло Стоянов, арбитр матча 26-го тура чемпионата Болгарии между "Ботевом" и софийским ЦСКА, оригинально подошёл к традиционному перед началом игры жребию.

Все привыкли к использованию монетки, однако в этот раз судья решил выяснить предматчевые нюансы с помощью пасхальных куриных яиц. Капитаны обеих команд поддержали рефери и, согласно обычаю, ударились писанками.

Botev Plovdiv 2:0 CSKA Sofia FC

Traditional draw - using Easter eggs pic.twitter.com/YUTkcE3o2M — Irakli Khvedeliani (@Khvedeliani90) 30 апреля 2019 г.

Сам матч завершился победой "Ботева" со счётом 2:0. Голами отличились Феребори Доре и Тодор Неделев.

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