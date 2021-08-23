В матче чемпионата Франции произошла массовая драка

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В матче чемпионата Франции произошла массовая драка

Фото: кадр из матча "Ницца" - "Марсель"

Массовая драка произошла в матче 3-го тура чемпионата Франции "Ницца" - "Марсель".

В ходе второго тайма фанаты "Ниццы" приняли швырять на поле бутылки. Одну из бутылок поднял полузащитник "Марселя" Димитри Пайе и бросил ее обратно на трибуны. После этого на поле выскочили болельщики.

При этом сдали нервы у главного тренера "Марселя" Хорхе Сампаоли, который напал на защитника "Ниццы" Жан-Клера Тодибо. Впрочем, аргентинского специалиста смогли утихомирить Пайе и его тренерский штаб. 

На данный момент матч остановлен.

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