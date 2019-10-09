В матче чемпионата Саудовской Аравии систему VAR отключили, чтобы зарядить телефон

Курьёзный инцидент произошёл во время матча чемпионата Саудовской Аравии между "Аль-Насром" и "Аль-Фатехом".

Главный арбитр встречи сомневался в принятом решении и хотел убедиться в своей правоте с помощью VAR.

Однако система видеоповторов оказалась недоступна. Позднее выяснилось, что её просто отключил от сети сотрудник стадиона, которому потребовалось зарядить телефон.

Не пропустите: Стало известно, когда VAR будут применять в Лиге Европы. | http://soccernews.ru