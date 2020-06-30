В матче ЦСКА - "Спартак" выбежала белка (фото)

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В матче ЦСКА - "Спартак" выбежала белка (фото)

В матче 25-го тура РПЛ ЦСКА - "Спартак" на поле выбежала белка.

Животное выскочило с трибун на газон и бегала вдоль рекламных щитов.

На данный момент в матче ведет ЦСКА со счетом 1:0.

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