В матче двух "Боруссий" сильнее оказалась Менхенгладбахская

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В матче двух "Боруссий" сильнее оказалась Менхенгладбахская18-й тур немецкой Бундеслиги стартовал в Менхенгладбахе. Местная "Боруссия" принимала свою тезку из Дортмунда. Встреча оказалась обильной на голы и моменты от обеих команд. Однако, хозяева оказались сильнее и одержали победу со счетом 4:2.

Победа принесла Менхенгладбаху 4 строчку в турнирной таблице. Теперь в их активе 31 очко в 18 матчах. "Шмели" опустились 5 место, набрав 29 баллов. 

"Боруссия" Менхенгладбах - "Боруссия" Дортмунд 4:2 (2:2)

Голы: Эльведи, 11 - 1:0, Холанд, 22 - 1:1, Холанд, 28 - 1:2, Эльведи, 32 - 2:2, Бенсебайни, 49 - 3:2, Тюрам, 78 - 4:2

"Боруссия" Менхенгладбах: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Закария (Херрманн, 84), Бенсебайни, Штиндль (Вольф, 71), Крамер, Нойхаус, Хофманн (Тюрам, 65), Плеа (Эмболо, 70).

"Боруссия" Дортмунд: Бюрки, Морей (Тиггес, 87), Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Джан, Брандт, Санчо, Беллингем (Мукоко, 79), Ройс (Рейна, 71), Холанд.

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