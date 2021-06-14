Словакия в большинстве обыграла Польшу в матче Евро-2020

Фото: инстаграм Мака/Автор неизвестен

Сборная Словакии в большинстве обыграла сборную Польши в матче Евро-2020.

Чемпионат Европы

Группа E

Польша – Словакия 1:2



Голы: 0:1 – 18, автогол Щесны, 1:1 – 46 Линетти, 1:2 - 60, Шкриньяр.

Польша – Шченсны, Беднарек, Берешиньски, Глик, Рыбус (Пухач, 74), Клих (Модер, 85), Крыховяк, Зелиньски (Швидерски, 85), Линетти (Франковски, 74), Юзвяк, Левандовски.

Словакия – Дубравка, Шкриньяр, Губочан, Пекарик (Косцелник, 79), Шатка, Мак (Суслов, 87), Гараслин (Дюриш, 87), Гамшик, Громада (Грошовски, 79), Дуда (Грегуш, 90), Куцка.

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