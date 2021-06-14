Испания не смогла забить Швеции в матче Евро-2020

Фото: инстаграм сборной Испании/Автор неизвестен

Сборная Испании сыграла в нулевую ничью со Швецией в первом матче группового этапа Евро-2020

Чемпионат Европы

Группа Е

Испания – Швеция - 0:0

Испания – Унаи Симон, Альба, Лапорт, Пау Торрес, Льоренте, Ольмо (Жерар Морено, 74), Родри (Тиаго Алькантара, 66), Педри, Коке, Ферран Торрес, Мората (Сарабия, 66).

Швеция – Ольсен, Линделеф, Аугустинссон, Люстиг, Даниэльссон, Ларссон, Экдаль, Ольссон, Форсберг, Исак (Классон, 69), Берг (Квайсон, 69).

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