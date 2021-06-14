Испания не смогла забить Швеции в матче Евро-2020

Теги испанияшвециячемпионат европы

Испания не смогла забить Швеции в матче Евро-2020Фото: инстаграм сборной Испании/Автор неизвестен

Сборная Испании сыграла в нулевую ничью со Швецией в первом матче группового этапа Евро-2020

Чемпионат Европы 

Группа Е

Испания – Швеция - 0:0

Испания – Унаи Симон, Альба, Лапорт, Пау Торрес, Льоренте, Ольмо (Жерар Морено, 74), Родри (Тиаго Алькантара, 66), Педри, Коке, Ферран Торрес, Мората (Сарабия, 66).

Швеция – Ольсен, Линделеф, Аугустинссон, Люстиг, Даниэльссон, Ларссон, Экдаль, Ольссон, Форсберг, Исак (Классон, 69), Берг (Квайсон, 69).

Также не пропустите: Зарема поделилась деталями трансфера Урунова в "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ляпорт прокомментировал итоги матча против Швеции и промах Мораты

Ляпорт прокомментировал итоги матча против Швеции и промах Мораты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов