Хорватия не сумела обыграть Чехию в матче Евро-2020
Фото: инстаграм сборной Хорватии/Автор неизвестен
Сборная Хорватия не сумела обыграть сборную Чехии в втором туре группового этапа Евро-2020.
Чемпионат Европы | Группа D
Голы: 0:1 – 37, пенальти Шик, 1:1 – 47 Перишич.
Хорватия – Ливакович, Гвардиол, Ловрен, Врсалько, Вида, Брекало (Иванушец, 46), Перишич, Модрич, Ковачич, Ребич (Петкович, 46), Крамарич (Влашич, 62).
Чехия – Вацлик, Челюстка, Калас, Цоуфал, Боржил, Янкто (Шевчик, 74), Голеш (Крал, 63), Масопуст (Гложек, 63), Дарида, Соучек, Шик (Крменчик, 75).
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