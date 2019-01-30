В матче "Фиорентина" - "Рома" Джеко удалили за кошмарный поступок

Нападающий "Ромы" Эдина Джеко удалили в матче 1/4 финала Кубка Италии против "Фиорентины" (1:7), передает Football Italia.

32-летний игрок плюнул в главного арбитра встречи Джанлуку Манганьелло.

Если данный поступок будет зафиксирован в официальном докладе по итогам матча, то Джеко, возможно, надолго дисквалифицируют.

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