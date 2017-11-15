В матче Германия - Франция спортдир "Барселоны" следил за двумя нападающими

Теги барселонароберт фернандесфранциягерманияантуан гризманнтимо вернер

В матче Германия - Франция спортдир "Барселоны" следил за двумя нападающимиСпортивный директор каталонской "Барселоны" Роберт Фернандес посетил вчера товарищеский матч между сборными Германии и Франции.

По информации испанской прессы, представитель "сине-гранатовых" наблюдал за действиями форвардов двух команд - Антуана Гризманна из стана "трехцветных" и игрока "манншафт" Тимо Вернера.

Отметим, что первый вышел на замену в матче за 15 минут до его окончания, а второй провел на поле 85 минут и отметился забитым мячом.

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