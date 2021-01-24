В матче "Хоффенхайма" и "Кельна" было назначено сразу 3 пенальти

Теги хоффенхаймкельнандрей крамаричантони модест

В матче "Хоффенхайма" и "Кельна" было назначено сразу 3 пенальтиМатч 18 тура немецкой Бундеслиги между "Хоффенхаймом" и "Кельном" стал примечателен не только благодаря разгромной победе хозяев 3:0, но и тому, что в матче было назначено сразу 3 пенальти. И если форвард "Хоффенхайма" Крамарич оба раза справился с задачей, то его коллега из "Кельна" Модест не смог пробить Бауманна.
Благодаря этой победе хозяева поднялись на 11 место в турнирной таблице, набрав 20 очков. У "Кельна" 15 баллов и 16 строчка.

"Хоффенхайм" - "Кельн" 3:0 (2:0)

Голы: Крамарич, 7 (пенальти) - 1:0, Баумгартнер, 28 - 2:0, Крамарич, 75 (пенальти) - 3:0
Нереализованный пенальти: Модест, 78

"Хоффенхайм": Бауманн, Нордтвейт, Пош, Адамс, Гачинович (Кадержабек, 75), Йон, Руди, Самассеку (Богарде, 88), Баумгартнер, Крамарич (Даббур, 82), Бебу (Адамян, 75).

"Кельн": Хорн, Эхизибуэ (Тильманн, 31), Хорн, Борнаув, Честич (Хорхе Мере, 30), Каттербах (Якобс, 61), Хектор (Реджбечай, 66), Схири, Дрекслер, Дуда (Модест, 61), Вольф.

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