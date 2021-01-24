В матче "Хоффенхайма" и "Кельна" было назначено сразу 3 пенальти

Матч 18 тура немецкой Бундеслиги между "Хоффенхаймом" и "Кельном" стал примечателен не только благодаря разгромной победе хозяев 3:0, но и тому, что в матче было назначено сразу 3 пенальти. И если форвард "Хоффенхайма" Крамарич оба раза справился с задачей, то его коллега из "Кельна" Модест не смог пробить Бауманна.

Благодаря этой победе хозяева поднялись на 11 место в турнирной таблице, набрав 20 очков. У "Кельна" 15 баллов и 16 строчка.

"Хоффенхайм" - "Кельн" 3:0 (2:0)

Голы: Крамарич, 7 (пенальти) - 1:0, Баумгартнер, 28 - 2:0, Крамарич, 75 (пенальти) - 3:0

Нереализованный пенальти: Модест, 78

"Хоффенхайм": Бауманн, Нордтвейт, Пош, Адамс, Гачинович (Кадержабек, 75), Йон, Руди, Самассеку (Богарде, 88), Баумгартнер, Крамарич (Даббур, 82), Бебу (Адамян, 75).