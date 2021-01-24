В матче "Хоффенхайма" и "Кельна" было назначено сразу 3 пенальти
Матч 18 тура немецкой Бундеслиги между "Хоффенхаймом" и "Кельном" стал примечателен не только благодаря разгромной победе хозяев 3:0, но и тому, что в матче было назначено сразу 3 пенальти. И если форвард "Хоффенхайма" Крамарич оба раза справился с задачей, то его коллега из "Кельна" Модест не смог пробить Бауманна.
Благодаря этой победе хозяева поднялись на 11 место в турнирной таблице, набрав 20 очков. У "Кельна" 15 баллов и 16 строчка.
"Хоффенхайм" - "Кельн" 3:0 (2:0)
Голы: Крамарич, 7 (пенальти) - 1:0, Баумгартнер, 28 - 2:0, Крамарич, 75 (пенальти) - 3:0
Нереализованный пенальти: Модест, 78
"Хоффенхайм": Бауманн, Нордтвейт, Пош, Адамс, Гачинович (Кадержабек, 75), Йон, Руди, Самассеку (Богарде, 88), Баумгартнер, Крамарич (Даббур, 82), Бебу (Адамян, 75).
"Кельн": Хорн, Эхизибуэ (Тильманн, 31), Хорн, Борнаув, Честич (Хорхе Мере, 30), Каттербах (Якобс, 61), Хектор (Реджбечай, 66), Схири, Дрекслер, Дуда (Модест, 61), Вольф.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20