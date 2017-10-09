В матче Кабо-Верде - Сенегал результативной передачей на Шейка Ндойе отметился арбитр

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В матче Кабо-Верде - Сенегал результативной передачей на Шейка Ндойе отметился арбитрВ отборочном матче к Чемпионату Мира между сборными Кабо-Верде и Сенегала арбитр матча отметился результативной передачей на полузащитника гостей Шейка Ндойе. Смотрите, как это произошло.

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