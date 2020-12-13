В матче "Краснодар" - "Локомотив" произошла замена арбитра

РФС сообщил о замене судьи в игре между "Краснодаром" и "Локомотивом".

Вместо Павла Шадыханова работать на матче в качестве ассистента ВАР будет Евгений Турбин. Причиной замены является сомнительный тест на коронавирус.

Поединок между "Краснодаром" и "Локомотивом" пройдет сегодня в 16:30 (мск).

На данный момент "железнодорожники" идут в РПЛ на седьмом месте, а "быки" - на десятом.

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