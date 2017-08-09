В матче кубка Эстонии был забит автогол на 15-й секунде игры без прикосновения игроков соперника к мячу.

Такой казус случился во вчерашней встрече между "Левадией" и "Пайде". Голом в свои ворота отметился защитник гостей Кейс. В итоге этот автогол помог "Левадии" выиграть у соперника со счетом 3:1.

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