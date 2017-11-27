В матче кубка Испании "Барселоне" не помогут шесть ключевых игроков

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В матче кубка Испании "Барселоне" не помогут шесть ключевых игроковВ ответном матче 1/16 финала кубка Испании против "Мурсии" каталонской "Барселоне" не помогут сразу шесть ключевых игроков.

Так, по сведениям AS, главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде предоставил три дня отдыха защитникам Самюэлю Умтити и Жоржи Альбе, полузащитникам Серхио Бускетсу и Андресу Иньесте, а также форвардам Лионелю Месси и Луису Суаресу, что полностью исключает их участие в ближайшем матче команды.

Напомним, в первом матче "Барса" обыграла "Мурсию" со счетом 3:0.

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