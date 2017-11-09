В матче кубка Мексики бывший хавбек ЦСКА Хонда забил гол в стиле Месси

Теги пачукатихуанакейсуке хонда

В матче кубка Мексики бывший хавбек ЦСКА Хонда забил гол в стиле МессиВ матче кубка Мексики против "Тихуаны" полузащитник "Пачуки" Кейсуке Хонда, выступавший ранее за московский ЦСКА и итальянский "Милан", забил гол, получив мяч еще на своей половине поля. Вот как это было.

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комментарии
Конь

Скорее в стиле Марадоны в матче с Англией. И при чём здесь гнум?

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