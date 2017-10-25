В матче кубка Молдовы высшелиговый "Петрокуб" обыграл соперника со счетом 18:0

В матче 1/8 финала кубка Молдовы высшелиговый "Петрокуб" обыграл клуб "Сокол" со счетом 18:0. Смотрим, как это было.

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