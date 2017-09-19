В матче кубка России ЦСКА не помогут десять игроков основного состава

В матче кубка России против "Авангарда" из Курска, который состоится завтра, московскому ЦСКА не помогут сразу десять игроков основного состава.

Как информирует СЭ, в заявку на игру главный тренер армейцев Виктор Гончаренко не включил: Игоря Акинфеева, Алексея и Василия Березуцких, Сергея Игнашевича, Марио Фернандеса, Георгия Щенникова, Алана Дзагоева, Понтуса Вернблума, Витиньо и Тимура Жамалетдинова.

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