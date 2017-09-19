В матче кубка России ЦСКА не помогут десять игроков основного состава

Теги цска москвавиктор гончаренкоавангард курск

В матче кубка России ЦСКА не помогут десять игроков основного составаВ матче кубка России против "Авангарда" из Курска, который состоится завтра, московскому ЦСКА не помогут сразу десять игроков основного состава.

Как информирует СЭ, в заявку на игру главный тренер армейцев Виктор Гончаренко не включил: Игоря Акинфеева, Алексея и Василия Березуцких, Сергея Игнашевича, Марио Фернандеса, Георгия Щенникова, Алана Дзагоева, Понтуса Вернблума, Витиньо и Тимура Жамалетдинова.

Напомним, Дзюба назвал своего самого любимого тренера. | soccernews.ru

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