В матче ЛЧ "Видеотон" - "Дюделанж" был совершен фол, претендующий на звание самого жесткого по итогам сезона
В матче первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов между венгерским "Видеотоном" и люксембургским "Дюделанжом" был совершен фол, который уже может претендовать на звание самого жесткого по итогам нового сезона.
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