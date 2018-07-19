В матче ЛЧ "Видеотон" - "Дюделанж" был совершен фол, претендующий на звание самого жесткого по итогам сезона

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В матче ЛЧ "Видеотон" - "Дюделанж" был совершен фол, претендующий на звание самого жесткого по итогам сезонаВ матче первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов между венгерским "Видеотоном" и люксембургским "Дюделанжом" был совершен фол, который уже может претендовать на звание самого жесткого по итогам нового сезона.

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