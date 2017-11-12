В матче легенд Европы против легенд Америки Роналдиньо отметился шедевральной голевой передачей

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В матче легенд Европы против легенд Америки Роналдиньо отметился шедевральной голевой передачейВ матче легенд Европы против легенд Америки, который состоялся в Мексике, обладатель "Золотого мяча" 2005-го года Роналдиньо отметился шедевральной голевой передачей. Смотрите, как это было.

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2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
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