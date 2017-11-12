В матче легенд Европы против легенд Америки Роналдиньо отметился шедевральной голевой передачей

В матче легенд Европы против легенд Америки, который состоялся в Мексике, обладатель "Золотого мяча" 2005-го года Роналдиньо отметился шедевральной голевой передачей. Смотрите, как это было.

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