В матче легенд "Интер" разгромил "Челси"

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В матче легенд "Интер" разгромил "Челси"

Легенды лондонского "Челси" и миланского "Интера" провели товарищеский матч в память о Рэе Уилкинсе, который умер в апреле этого года.

"Нерадзурри" разгромили "синих" со счётом 4:1. На дубль Георгиоса Карагуниса, а также голы Марко Матерацци и Давида Суасо результативным ударом ответил только Роберто Ди Маттео.

Стоит отметить, что средства, вырученные от этого матча, пойдут на благотворительность. 

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