В матче "Лестер" - "Брайтон" победитель не был выявлен

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В матче "Лестер" - "Брайтон" победитель не был выявлен

"Лестер" и "Брайтон" разошлись миром в матче 31-го тура чемпионата Англии.

В первом тайме гости не смогли реализовать пенальти.

"Лестер" - "Брайтон" - 0:0

"Лестер": Шмейхель, Чилуэлл, Сеюнджю, Эванс, Джастин, Грэй (Перес, 73), Ндиди, Менди (Тилеманс, 69), Мэддисон, Варди, Ихеаначо (Барнс, 69).

"Брайтон": Райан, Берн, Уэбстер (Даффи, 24), Данк, Лэмпти, Мак Аллистер (Марч, 58), Стивенс, Муй, Биссума (Проппер, 58), Мопе (Троссард, 57), Коннолли (Мюррей, 82).

После 31 тура АПЛ "Лестер" с 55 баллами занимает 3 место в турнирной таблице. "Брайтон" с 33 очками расположился на 15 позиции.

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