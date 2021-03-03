В матче "Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон" был установлен необычный рекорд АПЛ

В матче 29-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон" был установлен рекорд по числу нахождения на поле португальских игроков.

В стартовых составах обеих команд на поле вышли восемь португальцев - Жоау Канселу, Рубен Диаш и Бернарду Силва (все - "Манчестер Сити"), Руй Патрисиу, Нелсон Семеду, Жоау Моутинью, Рубен Невеш и Педру Нету (все - "Вулверхэмптон").

Во втором тайме в составе гостей на поле появился португальский защитник Хонни. Таким образом, на поле оказалось одновременно девять футболистов из 22 на две команды.

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